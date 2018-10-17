Скорбящий отец выложил фото мертвой жены и нерожденной дочери, чтобы наказать сбившего их водителя

Убитый горем Зак Кинкейд из Сан-Джасинто поделился фотографиями мертвой жены и нерожденного у себя в Facebook, чтобы добиться наказания для чемпиона по боксу Маркоса Форестале. Он устроил смертельное ДТП на мини-фургоне и сбил беременную Кристил Кинкейд, пишет Life.

28-летнему спортсмену грозит до 10 лет тюрьмы, однако Зак считает, что это слишком мягкий приговор. Суд Калифорнии при рассмотрении дела о пьяном вождении не учел смерть ребенка, который должен был родиться 9 октября. Зак полон решимости изменить закон. По словам мужчины, его до сих пор преследует крик жены перед тем, как в нее врезался автомобиль. В момент трагедии супруги разговаривали друг с другом по телефону.

Зак Кинкейд. www.facebook.com/zach.kincaid.33.

«Пьяный водитель, который мчался со скоростью 85 миль в час и нарушал все правила, разрушил мою семью. Но максимальный срок за убийство жены и дочки — 10 лет. Девочка должна была родиться 9 октября, но такой ребенок не считается человеком в Калифорнии», — написал Зак.

Зак Кинкейд. www.facebook.com/zach.kincaid.33.

Скорбящий отец поделился фотографиями с похорон, на одной из которых он нежно баюкает погибшую дочь. Зак рассказал, что он должен оставаться сильным ради его старших детей — 11-летней девочки, двоих сыновей в возрасте восьми и четырех лет и 14-летнего пасынка.

Маркос Форестале был арестован, он не признал себя виновным в непредумышленном убийстве в нетрезвом состоянии.