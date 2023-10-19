Скромная выставка и летопись Барнаула. Чем интересен фотограф Сергей Пирогов, который первым в России применил линейные растры

- Сергей Пирогов родился 2 января 1923 года в селе Ворониха Ребрихинского района в семье крестьян-староверов.
- В 1930 году семья переехала в Барнаул. Здесь юный Сергей, вдохновленный полетами Валерия Чкалова и Михаила Громова, в 15 лет окончил планерное отделение аэроклуба и получил удостоверение пилота запаса. Но в военно-авиационное училище он не прошел по состоянию здоровья.
Фотограф Сергей Пирогов во время службы на Тихоокеанском флоте на корабле “Тбилиси”.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Еще в школе Пирогов начал заниматься в фотографией. Совершенствуя мастерство, Сергей устроился в “Алтайскую правду” в 1941 году.
- Во время Великой Отечественной войны Пирогов служил на Тихоокеанском флоте на корабле “Тбилиси”. Экипаж корабля сопровождал караваны из Америки, ставил мины.
Моряки корабля "Тбилиси".
Барнаул. Юбилейные даты.
- После демобилизации Пирогов окончил Барнаульский педагогический институт и начал работу учителем истории в школе №8. Позже стал ее директором. Он помнил все первоначальные названия улиц, дома и особняки известных личностей. Пирогов — настоящий знаток, любящий свой край, создатель фотолетописи Барнаула.
- “Нет творческого, эстетического, но уверен, есть много историко-познавательного” — так о своих снимках отзывался сам Пирогов. Его фотографии печатали в московских газетах, в альманахе “Алтай”, в книгах и брошюрах.
- В фототеке Пирогова остались репродукции не только большинства картин ГХМАК, но и портреты художников Сибири. Практически до последних своих дней он заведовал фотолабораторией художественного музея.
- Пирогов первым в Барнауле внедрил новый способ изготовления цветных клише и форм для цветного офсета и первым в России изготовил и применил линейные растры для применения автотипии.
Сергей Пирогов (справа) дает урок фотомастерства.
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- Из скромности Сергей Иванович никогда не делал выставок. Только по настоянию музейных работников в 2001 году в ГХМАК открылась его выставка “Фотографии из альбома”.