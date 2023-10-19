19 октября
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Жизнь

Скромная выставка и летопись Барнаула. Чем интересен фотограф Сергей Пирогов, который первым в России применил линейные растры

Altapress.ru рассказывает о том, как один фотограф из Барнаула мечтал стать летчиком, но увлекся фотографией и начал вести летопись города, попутно создавая новшества в типографии и фотопечати. И он до поры не проводил ни одной выставки — из скромности.

С. И. Пирогов (справа) дает урок фотомастерства.
С. И. Пирогов (справа) дает урок фотомастерства.
vk.com/kraevedaltay
  • Сергей Пирогов родился 2 января 1923 года в селе Ворониха Ребрихинского района в семье крестьян-староверов.
  • В 1930 году семья переехала в Барнаул. Здесь юный Сергей, вдохновленный полетами Валерия Чкалова и Михаила Громова, в 15 лет окончил планерное отделение аэроклуба и получил удостоверение пилота запаса. Но в военно-авиационное училище он не прошел по состоянию здоровья.
Фотограф Сергей Пирогов во время службы на Тихоокеанском флоте на корабле “Тбилиси”.
Фотограф Сергей Пирогов во время службы на Тихоокеанском флоте на корабле “Тбилиси”.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Еще в школе Пирогов начал заниматься в фотографией. Совершенствуя мастерство, Сергей устроился в “Алтайскую правду” в 1941 году.
  • Во время Великой Отечественной войны Пирогов служил на Тихоокеанском флоте на корабле “Тбилиси”. Экипаж корабля сопровождал караваны из Америки, ставил мины.
Моряки корабля &quot;Тбилиси&quot;.
Моряки корабля "Тбилиси".
Барнаул. Юбилейные даты.
  • После демобилизации Пирогов окончил Барнаульский педагогический институт и начал работу учителем истории в школе №8. Позже стал ее директором. Он помнил все первоначальные названия улиц, дома и особняки известных личностей. Пирогов — настоящий знаток, любящий свой край, создатель фотолетописи Барнаула.
  • “Нет творческого, эстетического, но уверен, есть много историко-познавательного” — так о своих снимках отзывался сам Пирогов. Его фотографии печатали в московских газетах, в альманахе “Алтай”, в книгах и брошюрах.
  • В фототеке Пирогова остались репродукции не только большинства картин ГХМАК, но и портреты художников Сибири. Практически до последних своих дней он заведовал фотолабораторией художественного музея.
  • Пирогов первым в Барнауле внедрил новый способ изготовления цветных клише и форм для цветного офсета и первым в России изготовил и применил линейные растры для применения автотипии.
Сергей Пирогов (справа) дает урок фотомастерства.
Сергей Пирогов (справа) дает урок фотомастерства.
altlib.ru
  • Из скромности Сергей Иванович никогда не делал выставок. Только по настоянию музейных работников в 2001 году в ГХМАК открылась его выставка “Фотографии из альбома”.
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