Скульптуру Шукшина установили в барнаульском вокзале

Работу выполнила художник-оформитель вокзала Ирина Степанова. Сама скульптура создана из гипса и металла, а остальные элементы арт-зоны «Место встречи» — из дерева.
На лавочке, кстати, оставили место для желающих сделать памятное фото рядом с одним из самых известных алтайских культурных деятелей.
Не забыли создатели арт-зоны и про нравственную составляющую, добавив цитату Василия Шукшина: «Нам бы про душу не забыть…».
Напомним, барнаульский зоопарк «Лесная сказка» пополнился четырехметровой скульптурой оленя с ветвистыми рогами. Новый арт-объект создал скульптор Александр Деменко. Олень выполнен из металла. Черный цвет скульптуры дополняется золотистыми элементами.