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Жизнь

Скульптуру Шукшина установили в барнаульском вокзале

Скульптуру алтайского писателя и режиссера Василия Шукшина установили в холле барнаульского автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Алтайского края.

Скульптура Шукшина в барнаульском вокзале
Скульптура Шукшина в барнаульском вокзале
Минтранс Алтайского края

Работу выполнила художник-оформитель вокзала Ирина Степанова. Сама скульптура создана из гипса и металла, а остальные элементы арт-зоны «Место встречи» — из дерева.

На лавочке, кстати, оставили место для желающих сделать памятное фото рядом с одним из самых известных алтайских культурных деятелей.

Не забыли создатели арт-зоны и про нравственную составляющую, добавив цитату Василия Шукшина: «Нам бы про душу не забыть…».

Напомним, барнаульский зоопарк «Лесная сказка» пополнился четырехметровой скульптурой оленя с ветвистыми рогами. Новый арт-объект создал скульптор Александр Деменко. Олень выполнен из металла. Черный цвет скульптуры дополняется золотистыми элементами.

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