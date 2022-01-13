Слабые снегопады разнообразят морозную погоду в Алтайском крае

«Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят −14…−19 градусов, местами по югу −8…−13 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Температура воздуха в краевой столице −15…−17 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.
Ранее стало известно, что часть Западной Сибири окажется единственным аномально холодным уголком России на старый Новый год.