Слабые снегопады разнообразят морозную погоду в Алтайском крае

Период морозной погоды продолжается в Алтайском крае. Однако если в предыдущие дни в регионе было преимущественно без осадков, то в четверг, 13 января, местами ожидается снег.

«Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят −14…−19 градусов, местами по югу −8…−13 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Температура воздуха в краевой столице −15…−17 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

Ранее стало известно, что часть Западной Сибири окажется единственным аномально холодным уголком России на старый Новый год.