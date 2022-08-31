Сладкие «мертвые» пешеходы. Сибирячка испекла необычные кексы в подарок на получение прав

Жительница Новосибирска Анна Аникина испекла кексы с «передавленными пешеходами» для племянницы Софьи. Это был необычный подарок в честь получения прав, сообщает ngs.ru .

Анна Аникина приготовила пугающий подарок для своей племянницы, которая недавно получила права. На голубах кексах лежат съдобные пешеходы из мастики, которых — по задумке — переехала машина в различных местах.

Свой выбор Анна объяснила тем, что заказчица сама пожелала такой декор.

«Племянница рассказала: когда она получила права, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить», — отметила она.

Анна увлеклась кондитерскими изделиями в декретном отпуске. Она работает в компании 2GIS, а также делает торты и другие сладости на заказ.