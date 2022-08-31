31 августа
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Жизнь

Сладкие «мертвые» пешеходы. Сибирячка испекла необычные кексы в подарок на получение прав

Жительница Новосибирска Анна Аникина испекла кексы с «передавленными пешеходами» для племянницы Софьи. Это был необычный подарок в честь получения прав, сообщает ngs.ru.

Ребенок ест кекс.
Ребенок ест кекс.
СС0

Анна Аникина приготовила пугающий подарок для своей племянницы, которая недавно получила права. На голубах кексах лежат съдобные пешеходы из мастики, которых — по задумке — переехала машина в различных местах.

Свой выбор Анна объяснила тем, что заказчица сама пожелала такой декор.

«Племянница рассказала: когда она получила права, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить», — отметила она.

Анна увлеклась кондитерскими изделиями в декретном отпуске. Она работает в компании 2GIS, а также делает торты и другие сладости на заказ.

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