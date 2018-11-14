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Минприроды попросило следователей проверить законность вырубки лесов в Алтайском крае

Минприроды Алтайского края обратилось с официальным письмом в Следком. Следователей просят проверить, законно ли заготавливают лес в регионе, пишет «Политсибру».

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, рассказал, что поводом для обращения стали сюжеты на телеканале «Россия».

Напомним, 21 октября в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» показали ролик о том, как в России уничтожают леса. Половина сюжета посвящена Алтайскому краю. «Лесной мафией» в сюжете называют холдинг «Алтайлес» и бывшего начальника краевого управления лесами Михаила Ключникова.

«Появление таких материалов в средствах массовой информации мы не оставим без внимания. По инициативе Минприроды Алтайского края направлен запрос в Следственный комитет России с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, соответствуют ли истине изложенные в сюжетах сведения. Мы открыты для диалога и готовы оказать максимальное содействие в проведении расследования», — отметил Владимир Попрядухин.

По словам министра, результаты проверок планируют опубликовать в открытых источниках.

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