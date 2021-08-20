Следователя подозревают в любовных отношениях с сибирским грабителем

В Омской области сотрудницу полиции подозревают во внеслужебных отношениях с фигурантом уголовного дела, сообщает « Интерфакс ».

Правоохранительница расследовала уголовное дело в отношении подозреваемого в преступлении, с которым у нее и завязались отношения.

«Следователь в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту кражи, вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым», — отмечает агентство.

При этом женщина не обратилась к руководителю с рапортом об изъятии у нее данного уголовного дела.

Факт любовных отношений выявили сотрудники отдела собственной безопасности омского МВД.

Собранные оперативниками доказательства направили в региональный СК.

«При подтверждении вины будет уволена из органов внутренних дел, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили изданию.

Ранее в Красноярском крае лучшего дознавателя заподозрили в краже денег умершей пенсионерки.