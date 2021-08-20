Следователя подозревают в любовных отношениях с сибирским грабителем

Правоохранительница расследовала уголовное дело в отношении подозреваемого в преступлении, с которым у нее и завязались отношения.
«Следователь в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту кражи, вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым», — отмечает агентство.
При этом женщина не обратилась к руководителю с рапортом об изъятии у нее данного уголовного дела.
Факт любовных отношений выявили сотрудники отдела собственной безопасности омского МВД.
Собранные оперативниками доказательства направили в региональный СК.
«При подтверждении вины будет уволена из органов внутренних дел, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили изданию.
Ранее в Красноярском крае лучшего дознавателя заподозрили в краже денег умершей пенсионерки.