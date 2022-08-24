24 августа
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Жизнь

Слепая девушка прозрела и увидела, какой красивый парень ей помогает

Слепая американка после успешной операции впервые увидела возлюбленного и удивилась его привлекательности, сообщает New York Post.

Глаз.
Глаз.
СС0

Девушка почти полностью лишилась зрения около шести лет назад.

Врачи диагностировали у нее кератоконус — тяжелое глазное заболевание.

Несмотря на эту проблему, она смогла поступить в университет и начала изучать психологию. Во время учебы студентка познакомилась с молодым человеком, который поддерживал ее в трудные минуты.

Парень решил побольше узнать о болезни и обнаружил, что она излечима. Для восстановления зрения требовалась хирургическая операция, пишет Lenta.ru.

Но медстраховки не хватало — операция стоила больше 19 тыс. долларов.

Тогда молодой человек организовал сбор средств и получил нужную сумму за месяц.

Девушка снова обрела зрение. После операции она впервые разглядела лицо парня и удивилась, насколько он красивый.

История закончилась свадьбой.

Ранее жених и тесть во время свадьбы напали на полицейских в банкетном зале.

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