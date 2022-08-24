Слепая девушка прозрела и увидела, какой красивый парень ей помогает

Девушка почти полностью лишилась зрения около шести лет назад.
Врачи диагностировали у нее кератоконус — тяжелое глазное заболевание.
Несмотря на эту проблему, она смогла поступить в университет и начала изучать психологию. Во время учебы студентка познакомилась с молодым человеком, который поддерживал ее в трудные минуты.
Парень решил побольше узнать о болезни и обнаружил, что она излечима. Для восстановления зрения требовалась хирургическая операция, пишет Lenta.ru.
Но медстраховки не хватало — операция стоила больше 19 тыс. долларов.
Тогда молодой человек организовал сбор средств и получил нужную сумму за месяц.
Девушка снова обрела зрение. После операции она впервые разглядела лицо парня и удивилась, насколько он красивый.
История закончилась свадьбой.
Ранее жених и тесть во время свадьбы напали на полицейских в банкетном зале.