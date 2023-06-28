Слет аграриев, ссора депутатов и «фаер-шоу» в деревне. Что произошло в Алтайском крае 28 июня

- В Павловском районе Алтайского края открылся большой агропромышленный форум «День сибирского поля». Он будет работать два дня – смотрите, как прошел первый.
- В СК и прокуратуре рассказали о задержании 43-летнего барнаульца, который угрожал ножом незнакомому подростку в автобусе, а потом – когда парень вышел на остановке – стал его преследовать.
- Инвесторы «Белокурихи Горной» обсудили проблемы, которые мешают вывести горнолыжный курорт на новый уровень. Доходит до смешного: так, например, там нет ни одного автобусного маршрута – «слишком много согласований».
- Непогода устроила «фаер-шоу» в одной из деревень Мамонтовского района: во время урагана там вспыхнули электропровода. Многие местные жители остались без электричества.
- Двум алтайским справороссам, которые поставили свои подписи в поддержку кандидата в губернаторы от КПРФ, грозит исключение из партии.
- В одном из старейших музеев Сибири – Алтайском краеведческом – открыли выставку к 200-летнему юбилею. В проекте «Музей. 200+» представили самые необычные экспонаты. Получилось интересно.
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