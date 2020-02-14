Слова Водонаевой о «маткапитале и быдле» отправят на лингвистическую экспертизу

Заметку Алены Водонаевой о низком уровне жизни в России и расширении выплат материнского капитала направили на лингвистическую экспертизу, сообщает телеканал «360» .

Напомним, Водонаева в своем Instagram раскритиковала инициативу президента по маткапиталу, написав, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег.

После того, как президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семьям с детьми, полиция начала проверку в отношении Водонаевой.

Как рассказала адвокат звезды Екатерина Гордон, защита решила организовать собственную проверку написанного.

«Надо понимать, что решающим будет результат лингвистической экспертизы. Текст на нее уже отправлен. Мы будем делать свою, альтернативную», — сказала адвокат.

По ее словам, в деле есть перспектива административного штрафа.

Алена Водонаева. pure-t.ru

Накануне адвокат Сергей Жорин в беседе с URA.RU предположил, что если в отношении Водонаевой все же возбудят уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), история может закончиться реальным лишением свободы.

Ранее Гордон рассказала, что полицию заинтересовали фразы: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем» и «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка».

Сама Водонаева отметила, что фразы вырваны из контекста и она готова прокомментировать каждую свою строчку.