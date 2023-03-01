У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Родственники живут отдельно, но постоянно их волнует сколько денег я трачу. Хотя, содержу себя сама. Как мне им грамотно отвечать, что экономить на себе я не буду?» Вот, что он ответил.

За границей

«Нужно понимать, что с нами происходит то, что мы сами допускаем. Если вас беспокоят замечания родных, хотя вы живете одна, значит им удается до вас дозвониться, достучаться, прийти в гости и так далее. Значит, вы сами не обозначили границы дозволенного», — говорит наш эксперт.

На его взгляд, сделать это не так уж и сложно. По крайней мере, техника простая. А вот сколько раз придется ее повторять, зависит от конкретного случая.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,

психолог:

Просто скажите своей родне, что вы темы ваших финансов и трат не обсуждаете. То же самое, если вдруг на семейных посиделках вас кто-то из близких спросил: «А куда ты тратишь свою зарплату? Хватит уже по салонам ходить». Ответ: «Дорогие мои, эта сфера для обсуждения закрыта». Если попытка снова будет, возвращайтесь к своему ответу. Мол, мы уже решили этот вопрос.

Если нападают, нужно защищать себя и уходить. И физической, но и психологической угрозы, — считает спикер.

Драка. Конфликт. CC0

Тяготы совместного быта

А вот, если приходится пока жить вместе с любопытными родственниками, границы отстоять гораздо сложнее. Но все-таки можно.

Максим Панов,

психолог:

В вопросах совместного быта и досуга однозначно нужно договариваться с родными (это уже другая тема). А вот в том, что касается только вас, принцип тот же — обозначать, как с вами можно, а как нет.

Чтоб не скучно было

Также спикер объясняет важную деталь: близкие, которые всегда очень интересуются чужой жизнью, не очень увлечены собственной. Поэтому и переводят фокус внимания на других. Чтоб не скучно было.

Кошелек , деньги. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Максим Панов,

психолог:

Вообще, вопросы из разряда: «Как отказать?» и «Как объяснить» часто говорят о том, что у человека проблемы с тем, чтобы доступно объяснить свою позицию и отстоять себя. Это довольно частая проблема. Бороться с ней можно вот такими «бытовыми» способами, а можно сходить к специалисту на консультацию. Или еще вариант — литература. Конкретно по этому вопросу я советую книгу «Психологическое айкидо» (Михаил Литвак).

Шахматы. Конфликт. СС0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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