Случайно победившая на выборах уборщица увеличила свою зарплату в 10 раз

Заработок бывшей уборщицы Марины Удгодской, ставшей главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области, вырос примерно в десять раз, пишет « МК ».

Напомним, на выборах главы администрации села уборщица Марина по голосам обошла своего начальника, хотя была техническим кандидатом. По данным ЦИК, она набрала 61,7%, а ее оппонент — 34,04%.

О ее новой зарплате рассказал председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов.

«Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно», — отметил он.

Также Громов объяснил, почему ранее в партии пенсионеров предложили Марине выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.

«Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты», — рассказал он.

Ранее сообщали о депутатском прошлом уборщицы, победившей на выборах. Она пять лет представляла интересы жителей в «повалихинском парламенте».

Кстати, накануне алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты — он посчитал, что в нынешних условиях нецелесообразно увеличивать свой доход.