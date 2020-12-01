Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Случайно победившая на выборах уборщица увеличила свою зарплату в 10 раз

Заработок бывшей уборщицы Марины Удгодской, ставшей главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области, вырос примерно в десять раз, пишет «МК».

Марина Удгодская.
Марина Удгодская.
vk.com/id152650227

Напомним, на выборах главы администрации села уборщица Марина по голосам обошла своего начальника, хотя была техническим кандидатом. По данным ЦИК, она набрала 61,7%, а ее оппонент — 34,04%.

О ее новой зарплате рассказал председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов.

«Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно», — отметил он.

Также Громов объяснил, почему ранее в партии пенсионеров предложили Марине выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.

«Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты», — рассказал он.

Ранее сообщали о депутатском прошлом уборщицы, победившей на выборах. Она пять лет представляла интересы жителей в «повалихинском парламенте».

Кстати, накануне алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты — он посчитал, что в нынешних условиях нецелесообразно увеличивать свой доход.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость