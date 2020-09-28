Смех как анестетик. Как барнаульские больничные клоуны вытаскивают из отчаяния детей и родителей

Больничная клоунада пришла в Россию не так давно. В Алтайском крае люди с красными носами и в пищащих ботинках пришли в больницы в 2015 году. И вот уже пять лет помогают маленьким пациентам и их родителям побороть страх и вспомнить об улыбке. Altapress.ru узнал, как барнаульцы нашли в себе смелость стать клоунами и не потеряли ее по дороге в больницу.

От нормы — к красному носу

Больничные клоуны появились в нашей стране в 2011 году благодаря Константину Седову. В прошлом юрист, он открыл первую в России профессиональную школу больничной клоунады. Седов регулярно проводит тренинги, чтобы научить всех желающих азам мастерства.

На один из таких курсов в 2014 году попала Татьяна Мазайлова, доцент кафедры социологии Алтайского госуниверситета. И с того же года — руководитель движения больничных клоунов в Алтайском крае.

Татьяна Мазайлова,

руководитель движения больничных клоунов в Алтайском крае:

Я не планировала заниматься клоунадой. Но было интересно узнать о новой методике, и я поехала в Москву за компанию с коллегами. Хотелось потом обучить студентов.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Курс был бесплатным и занял неделю. Будущих комиков учили основам, чтобы они могли применить их у себя в регионе.

Татьяна Мазайлова,

руководитель движения больничных клоунов в Алтайском крае:

Это было очень сложное обучение! Нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Например, по 30 секунд смотреть в лицо незнакомцам. Первые пару дней я очень уставала. А потом втянулась. Научилась чувствовать себя «с носом». Работать с партнером, придумывать, как взаимодействовать с ребенком.

Один из главных уроков, говорит Татьяна Мазайлова, — понимать, что больничные клоуны — ни в коем случае не аниматоры. У комиков в больницах задача более серьезная — помочь ребенку прожить негативные эмоции, справиться со страхом, адаптироваться к условиям стационара. По этой же причине клоуны-терапевты называют свою работу «выход», а не «выступление».

Хотя не отрицают, что больничным клоуном может стать и цирковой. Главное — не «катать» отработанную программу, а подстраиваться под желания и настроение ребенка.

Справка Госпитализм — замедление и искажение развития детей вследствие нахождения их в неблагоприятных условиях интернатных учреждений; синдром тяжелой физической и психической отсталости, возникающий из-за недостатка общения с близкими взрослыми. При этом синдроме больничная клоунада применяется в первую очередь.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

В конце московского тренинга был большой праздник, на котором дети «отыгрались», примерив на себя роль врача, а не пациента. «Лечили» своих клоунов, а после получали подарки за старания.

По возвращении в Барнаул Татьяна Мазайлова, как и обещала, рассказала об опыте своим студентам.

«Они у нас за любой кипеж. Так что желающие попробовать нашлись сразу», — улыбается Татьяна.

Затем, уже с ребятами, она подала документы на грант комитета по молодежной политике края. И выиграла, получив сумму около 80 тыс. рублей. На эти деньги активисты купили клоунскую «форму» (стоимость одного костюма — около 3 тыс. рублей) и устроили подобный московскому праздник для пациентов детского туберкулезного санатория в Барнауле.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Положительную динамику в состоянии детей после клоунотерапии не могли не заметить те, кто все время находится с детьми.

Татьяна Макарова,

заведующая педагогической частью барнаульского Детского туберкулезного санатория:

Позитивные эмоции всегда способствуют улучшению самочувствия. Ребятишки «включались» в общение с клоуном, участвовали в играх. Хотя малыши поначалу боялись, но потом привыкли. А те, кто постарше, приняли сразу.

Радость для каждого

После нескольких праздников команда из 15 обученных Мазайловой клоунов, разбившись на пары, стала приходить в дома, где воспитывают тяжелобольных детей.

«Это не совсем больничная клоунада в традиционном понимании, но тоже отличный опыт, который должен быть», — говорит Татьяна Мазайлова. В процессе работы остались 12 человек. Ведь не каждый сможет по щелчку «включать» веселье. Хотя, как отмечает собеседница, все начинают с энтузиазмом.

Визиты в дома и интернаты для барнаульских клоунов оказывались даже сложнее, чем классические, в больницы.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Анна Гросс,

больничная клоунесса:

Как-то раз мы пришли к девочке с тяжелой формой ДЦП. Ее младшая сестра начала нас красить, веселиться. Мы смогли это обыграть вместе со старшей. Минимальная положительная реакция от нее очень мотивировала работать дальше.

Основной инструмент «дарителя радости» — игра. Кажется, поиграть с ребенком легко. Но если он ограничен в движениях или имеет когнитивные нарушения, сделать это не так уж просто. Тогда выручают мыльные пузыри, песок и все подручные средства.

Марина Плотникова,

больничная клоунесса:

Мне было сложно, когда мы работали в интернате для детей с умственной отсталостью. Там дети очень тяжело понимают происходящее. Мы взаимодействовали с ними через мыльные пузыри, пальчиковые и подобные игры для малышей. Еще им понравилось рисовать пальцами с помощью красок. Было очень важно, чтобы они получили тактильные ощущения.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Вертолеты и черепахи

Клоуны всегда работают парами. Одиночка может просто не выдержать нагрузки, не придумать, с чего начать. Напарники же заряжаются друг от друга, что позволяет избежать эмоционального выгорания, которым так «славится» труд госпитального комика.

В крупных городах, где существуют целые организации клоунотерапии, для таких работников проводят специальные занятия с психологом, чтобы помочь справиться со стрессом. Ведь часто клоуны приходят к ребенку во время болезненных процедур или перед ними. Однако все наши собеседники признались, что эмоционального истощения пока не ощущают.

В основном наши герои — постоянные гости отделений травматологии и отоларингологии в барнаульских больницах. Туда они до пандемии приезжали каждую неделю. Выход в каждой палате длился пять — семь минут. Этого времени достаточно, чтобы «уйти на пике», получив в ответ на фокусы и шутки звонкий детский смех. Одни пациенты более молчаливы, другие, наоборот, привлекают к себе внимание, но рады все.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Главврачи тоже обычно не против такого подарка для пациентов. Однако их подчиненные не всегда воспринимают клоунский труд всерьез.

Татьяна Мазайлова,

руководитель движения больничных клоунов в Алтайском крае:

Однажды прямо во время выхода пришел врач и начал разбираться, кто мы такие, зачем пришли. Выгонял. Его не предупредили о нашем визите. Пришлось уйти на глазах у ребенка. Было очень неудобно.

Мужчины в роли клоунов, кстати, собирают больше восторгов. По словам Татьяны Мазайловой, так происходит, потому что больничный персонал — в основном женщины. Но все же для клоуна не важен ни пол, ни возраст, ни темперамент. Главное — найти образ. Опытные специалисты говорят, что отыскать его можно во внутреннем ребенке, который живет в каждом из нас. «Бывают клоуны-„черепахи“, а бывают „вертолеты“. Но работать могут все», — считает Мазайлова.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Смех по ту сторону

С приходом пандемии больничные клоуны «переехали» в Zoom. Выходов стало меньше, а вот их длительность — больше, 15−20 минут.

Так, в любом удобном месте можно натянуть красный нос и перевоплотиться. И вот Татьяна Мазайлова уже не доцент кафедры социологии, а веселый клоун Чуча. Они с напарницей Ойкой по-доброму шутят друг над другом, завлекая в свою милую перебранку двух сестричек по ту сторону экрана. Разговаривают о мультиках, рисунках и без устали хохочут, кажется, над всем вокруг.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Тут в комнату девочек заходит мама. «Ой, что это за красивая девочка рядом с вами? — воскликнула Чуча. — ваша сестренка?» И снова смех. Только теперь смеется еще и мама.

Не редкость для клоуна — работать с родителем, а не с ребенком. Ведь бывает так, что маленький пациент просто не хочет общаться, тогда клоун не имеет права вмешиваться. Или у ребенка тяжелое заболевание и взаимодействовать с ним невозможно. Оба случая непросты, но выход один — развеселить маму. Тогда она сможет передать положительные эмоции ребенку. И легче станет всем.

Татьяна Мазайлова,

руководитель движения больничных клоунов в Алтайском крае:

У меня был один очень тяжелый звонок. Беседовала с мамой 25 минут. У ее ребенка тяжелое заболевание, она постоянно с ним. Рассмешить ее получилось, но в какой-то момент я поняла, что смех стал истерическим. Будто от усталости и отчаяния. Мне тогда так горько за нее стало. А она благодарила. Сказала, что уже очень давно не смеялась.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

На нос , пузыри и кофе

Регулярные затраты у барнаульских клоунов небольшие. Только реквизит: накладные носы, мыльные пузыри, шарики и т. д.

В какой-то момент появился спонсор. Иван Леонов, руководитель одной из барнаульских строительных фирм, узнал о движении случайно. И решил помогать. Каждый месяц он выделяет сумму, которой достаточно, чтобы покрыть мелкие расходы артистов и оплатить труд каждого из них. Пусть даже ценой чашки кофе.

У барнаульских клоунов большие планы: формировать команду дальше, пройти курсы повышения квалификации и посетить наконец отделение детской гематологии, где лечат рак. Туда клоуны так и не добрались из-за пандемии.

Больничная клоунада в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.