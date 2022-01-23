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Жизнь

Смерть восьми беременных женщин в больнице Северной Осетии проверяет СК

В Северной Осетии начали проверку обстоятельств гибели восьми рожениц, скончавшихся за четыре месяца в одной больнице, сообщает СК России.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

Ранее родственники погибших женщин направили обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

В письме отметили, что в одной из районных клинических больниц произошло восемь смертей рожениц в сентябре-декабре 2021 года.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления СК доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин», — говорится в сообщении.

Открытым остается вопрос, почему родственникам погибших беременных женщин пришлось писать лично главе ведомства, чтобы началось расследование.

В связи с этим Бастрыкин поручил сообщить ему о мерах, предпринимаемых республиканским управлением в сложившейся ситуации.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело инспектора, обвиненного в задержании элитных браконьеров, и сразу все пошло нормально.

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