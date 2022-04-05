5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Смертность снижается в Алтайском крае

Ковид ослабил свою хватку, и в январе-феврале 2022 года в Алтайском крае стало наблюдаться снижение смертности, гласят данные Росстата.

Медицина.
Медицина.
CC0

За первые два месяца 2022 года в Алтайском крае число умерших уменьшилось на 326 и составило 6 525 человек (в январе-феврале 2021 года — 6 851 человек).

Тенденция снижения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для всей страны, отметили в региональном минсоцсзащиты.

Также наблюдается и снижение младенческой смертности: число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 12 человек (в январе-феврале 2021 года — 18 младенцев).

А рождаемость все еще не растет. Зарегистрировано 2 843 новорожденных, что на 22 меньше, чем в январе-феврале 2021 года (2 865 младенцев).

Таким образом, за начало 2022 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 3 682 человека (в январе-феврале 2021 года — 3 986 человек).

В первые два месяца 2022 года в крае поженились на 88 пар больше, чем годом ранее, а разводов было на 8 меньше.

Ранее Алтайский край занял 68 (из 85) место в рейтинге регионов по демографической ситуации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость