Смертность снижается в Алтайском крае

Ковид ослабил свою хватку, и в январе-феврале 2022 года в Алтайском крае стало наблюдаться снижение смертности, гласят данные Росстата.

За первые два месяца 2022 года в Алтайском крае число умерших уменьшилось на 326 и составило 6 525 человек (в январе-феврале 2021 года — 6 851 человек).

Тенденция снижения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для всей страны, отметили в региональном минсоцсзащиты.

Также наблюдается и снижение младенческой смертности: число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 12 человек (в январе-феврале 2021 года — 18 младенцев).

А рождаемость все еще не растет. Зарегистрировано 2 843 новорожденных, что на 22 меньше, чем в январе-феврале 2021 года (2 865 младенцев).

Таким образом, за начало 2022 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 3 682 человека (в январе-феврале 2021 года — 3 986 человек).

В первые два месяца 2022 года в крае поженились на 88 пар больше, чем годом ранее, а разводов было на 8 меньше.

Ранее Алтайский край занял 68 (из 85) место в рейтинге регионов по демографической ситуации.