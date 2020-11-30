СМИ: министр образования Алтайского края ушел на больничный

Заразился ли министр коронавирусом или же дело в другом — также неизвестно. Информацией об этом в министерстве не располагают.
Ранее уже несколько чиновников уходили на удаленку, получив положительные тесты на COVID-19. Переболел коронавирусом министр здравоохранения Дмитрий Попов, губернатор края Виктор Томенко и четыре вице-губернатора — Денис Губин, Александр Климин, Игорь Степаненко и Александр Лукьянов.
Также «корона» временно выводила из строя мэров Бийска и Рубцовска.
По последним данным общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 129 человек, выздоровели всего 22 582 человека. Умерло 1 114 пациентов.