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Жизнь

СМИ: министр образования Алтайского края ушел на больничный

Министр образования Алтайского края Максим Костенко ушел на больничный, сообщил источник «Полистибру». В самом ведомстве altapress.ru не смогли однозначно ответить, правда ли это, но не исключили, что так и есть.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
educaltai.ru

Заразился ли министр коронавирусом или же дело в другом — также неизвестно. Информацией об этом в министерстве не располагают.

Ранее уже несколько чиновников уходили на удаленку, получив положительные тесты на COVID-19. Переболел коронавирусом министр здравоохранения Дмитрий Попов, губернатор края Виктор Томенко и четыре вице-губернатора — Денис Губин, Александр Климин, Игорь Степаненко и Александр Лукьянов.

Также «корона» временно выводила из строя мэров Бийска и Рубцовска.

По последним данным общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 129 человек, выздоровели всего 22 582 человека. Умерло 1 114 пациентов.

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