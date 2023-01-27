27 января
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Жизнь

СМИ: новые регионы перейдут на московское время

Новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — перейдут на московское время. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Часы. Время.
Часы. Время.
открытые источники (CC0)

В ближайшее время четыре новых региона войдут в состав двухчасовой зоны с московским временем. На данный момент время в регионах отличается от московского на час.

Изменения связаны с поэтапной синхронизацией законодательства России.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ «Об исчислении времени» уже внесен в Правительство», — сообщили в ведомстве.

Ранее в кабмин направили законопроект о снижении для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей возраста выхода на пенсию.

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