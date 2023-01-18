Стало известно, какой регион занял первое место по объемам ввода нового жилья

Как следует из данных аналитиков, за год в Новосибирской области вывели 319 объектов жилищного строительства.
В общей сложности в регионе за год было введено на 1,67 млн кв. м жилья.
На втором месте с отставанием в 6 квартир разместился Краснодарский край.
На третьем месте Москва — за год к продаже там подготовлено 268 новых квартир, а в Подмосковье — 188.
Ранее стало известно, что агент недвижимости в Барнауле украла 50 млн рублей у клиентов и сбежала за границу.
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