18 января
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Экономика

Стало известно, какой регион занял первое место по объемам ввода нового жилья

Среди всех регионов России по выводу на рынок квартир в новостройках стала Новосибирская область. Об этом стало известно по итогам Единого ресурса застройщиков 2022 года.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Как следует из данных аналитиков, за год в Новосибирской области вывели 319 объектов жилищного строительства.

В общей сложности в регионе за год было введено на 1,67 млн кв. м жилья.

На втором месте с отставанием в 6 квартир разместился Краснодарский край.

На третьем месте Москва — за год к продаже там подготовлено 268 новых квартир, а в Подмосковье — 188.

Ранее стало известно, что агент недвижимости в Барнауле украла 50 млн рублей у клиентов и сбежала за границу.

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