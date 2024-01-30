СМИ: силовики устроили обыск в Алтайском госуниверситете

Накануне в Алтайском государственном университете, предположительно, прошли обыски. Об этом сообщает "Толк".

Очевидцы рассказали, что сотрудников силовых ведомств видели в главном корпусе АлтГУ.

Силовики могли изъять бухгалтерские документы, подробности пока неизвестны.

В пресс-службе АлтГУ комментариев не дали. А в ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что данных об обыске пока не поступало. При этом в ведомстве подчеркнули, что проверка может не нести за собой какой-либо процессуальный характер.

Некоторые источники сообщили, что проверка полиции может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в АлтГУ пояснили ситуацию с "уменьшением" стипендии.

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