Смогут ли родители российских школьников получать единовременные выплаты ежегодно

1

Перечисляли ли родителям «школьные» выплаты в этом году?

В июле президент России Владимир Путин объявил, что к новому учебному году семьям выплатят по 10 тыс. рублей.

Отметим, что октябрь — последний месяц, когда можно подать заявление на единоразовое «школьное» пособие. Для этого нужно заполнить форму на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда (ПФР).

Портал Госуслуги. altapress.ru

Рассчитывать на деньги могут родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. При условии, что шестилетие ребенок отметил не позже 1 сентября 2021 года.

Детям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья возрастной порог продлили до 23 лет.