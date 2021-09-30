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Жизнь

Смогут ли родители российских школьников получать единовременные выплаты ежегодно

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать семьям по 20 тыс. рублей на подготовку детей к школе. Производить начисления планируют за счет маткапитала.

Школьники.
Школьники.
СС0
1
Перечисляли ли родителям «школьные» выплаты в этом году?

В июле президент России Владимир Путин объявил, что к новому учебному году семьям выплатят по 10 тыс. рублей.

Отметим, что октябрь — последний месяц, когда можно подать заявление на единоразовое «школьное» пособие. Для этого нужно заполнить форму на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда (ПФР).

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Рассчитывать на деньги могут родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. При условии, что шестилетие ребенок отметил не позже 1 сентября 2021 года.

Детям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья возрастной порог продлили до 23 лет.

2
Для чего выплаты хотят сделать ежегодными?
Деньги.
Деньги.
СС0

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — уточнили в Счетной палате.

3
Сколько средств из бюджета выделят на ежегодные «школьные» пособия?

По предварительным подсчетам, федеральные расходы составят около 60 млрд рублей в год.

Правительство России.
Правительство России.
Правительство России, vk.com/gov
4
Сколько денег тратят семьи на подготовку детей в школе?

В ведомстве подчеркивают, что по состоянию на апрель текущего года затраты составляют 19,3 тыс. рублей на мальчика и 23,8 тыс. рублей на девочку.

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