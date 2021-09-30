Смогут ли родители российских школьников получать единовременные выплаты ежегодно

В июле президент России Владимир Путин объявил, что к новому учебному году семьям выплатят по 10 тыс. рублей.
Отметим, что октябрь — последний месяц, когда можно подать заявление на единоразовое «школьное» пособие. Для этого нужно заполнить форму на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда (ПФР).
Рассчитывать на деньги могут родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. При условии, что шестилетие ребенок отметил не позже 1 сентября 2021 года.
Детям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья возрастной порог продлили до 23 лет.
«Учитывая, что в соответствии с поручением президента единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — уточнили в Счетной палате.
По предварительным подсчетам, федеральные расходы составят около 60 млрд рублей в год.
В ведомстве подчеркивают, что по состоянию на апрель текущего года затраты составляют 19,3 тыс. рублей на мальчика и 23,8 тыс. рублей на девочку.