Пособия, кредиты, выплаты. Что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября заканчивается срок перевода детских пособий на карты «Мир». На карты других платежных систем перечислять суммы больше нельзя.
К единовременным «школьным» выплатам мера не относится — их продолжат переводить на карты любых систем.
Октябрь — последний месяц, когда семьи с детьми школьного возраста могут подать заявление на единоразовые выплаты. Их размер составляет 10 тыс. рублей.
Отметим, что для подачи документов нужно до 1 ноября заполнить специальную форму на портале «Госуслуг» или в отделении Пенсионного фонда (ПФР).
Получить деньги могут родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. При условии, что шестилетия ребенок достиг не позднее 1 сентября 2021 года.
При этом для детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья возрастной порог продлили до 23 лет.
В октябре проиндексируют довольствие российских военных, включая тех, кто проходит срочную службу — соответствующее постановление вышло в мае.
Повысят зарплаты и сотрудникам силовых структур: работникам Росгвардии и ФСИН, полицейским, пожарным. Увеличатся их оклады на 3,7%.
Также с 1 октября правительство может принять окончательные решения по поводу ежегодной индексации зарплат военных и силовиков.
По данным «Известий», с 28 октября дольщики смогут быстрее оформлять документы на жилье в новостройках. Дело в том, что этот день вступают в силу изменения в законе о государственной перерегистрации. Теперь вместо девяти процедура будет занимать от 3 до 7 дней.
В октябре Центробанк ужесточит условия для банков, выдающих займы закредитованным клиентам, а также предлагающих кредиты под высокий процент. Для организаций повысят коэффициенты риска.
«Известия» уточняют, что самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные — для займов под 10%.
1 октября истекает период, в который системно значимые банки должны подключиться к возможности оплаты товаров быстрыми платежами (СБП). Добавим, что государственные платежи по СБП — бесплатные. При переводе же от физических лиц компаниям и индивидуальным предпринимателям взимается комиссия. Об этом сообщает РИА «Новости»
Всероссийская перепись населения начнется 15 октября. Всего в ней примут участие примерно 300 тыс. переписчиков.
Информацию о себе можно будет оставить и на портале «Госуслуг».