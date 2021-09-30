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Жизнь

Пособия, кредиты, выплаты. Что изменится в жизни россиян с 1 октября

  1. Детские пособия на карты «Мир»
  2. Подача заявлений на «школьные» выплаты
  3. Увеличение окладов военных и силовиков
  4. Новые правила для дольщиков
  5. Ужесточения по банковским кредитам
  6. Система быстрых платежей
  7. Перепись населения

В октябре в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения и увеличатся оклады военнослужащих. Каких еще изменений, льгот и нововведений ждать россиянам во втором осеннем месяце, разбирался altapress.ru.

1
Детские пособия на карты «Мир»

С 1 октября заканчивается срок перевода детских пособий на карты «Мир». На карты других платежных систем перечислять суммы больше нельзя.

К единовременным «школьным» выплатам мера не относится — их продолжат переводить на карты любых систем.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
2
Подача заявлений на «школьные» выплаты

Октябрь — последний месяц, когда семьи с детьми школьного возраста могут подать заявление на единоразовые выплаты. Их размер составляет 10 тыс. рублей.

Отметим, что для подачи документов нужно до 1 ноября заполнить специальную форму на портале «Госуслуг» или в отделении Пенсионного фонда (ПФР).
Получить деньги могут родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. При условии, что шестилетия ребенок достиг не позднее 1 сентября 2021 года.

При этом для детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья возрастной порог продлили до 23 лет.

Школьник.
Школьник.
СС0
3
Увеличение окладов военных и силовиков

В октябре проиндексируют довольствие российских военных, включая тех, кто проходит срочную службу — соответствующее постановление вышло в мае.
Повысят зарплаты и сотрудникам силовых структур: работникам Росгвардии и ФСИН, полицейским, пожарным. Увеличатся их оклады на 3,7%.

Также с 1 октября правительство может принять окончательные решения по поводу ежегодной индексации зарплат военных и силовиков.

Росгвардия (Нацгвардия).
Росгвардия (Нацгвардия).
By-itself, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org
4
Новые правила для дольщиков

По данным «Известий», с 28 октября дольщики смогут быстрее оформлять документы на жилье в новостройках. Дело в том, что этот день вступают в силу изменения в законе о государственной перерегистрации. Теперь вместо девяти процедура будет занимать от 3 до 7 дней.

5
Ужесточения по банковским кредитам

В октябре Центробанк ужесточит условия для банков, выдающих займы закредитованным клиентам, а также предлагающих кредиты под высокий процент. Для организаций повысят коэффициенты риска.

Кредит.
Кредит.
СС0

«Известия» уточняют, что самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные — для займов под 10%.

6
Система быстрых платежей

1 октября истекает период, в который системно значимые банки должны подключиться к возможности оплаты товаров быстрыми платежами (СБП). Добавим, что государственные платежи по СБП — бесплатные. При переводе же от физических лиц компаниям и индивидуальным предпринимателям взимается комиссия. Об этом сообщает РИА «Новости»

QR-код. Коронавирус.
QR-код. Коронавирус.
ССО.
7
Перепись населения

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября. Всего в ней примут участие примерно 300 тыс. переписчиков.

Информацию о себе можно будет оставить и на портале «Госуслуг».

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