Пособия, кредиты, выплаты. Что изменится в жизни россиян с 1 октября

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Детские пособия на карты «Мир»

С 1 октября заканчивается срок перевода детских пособий на карты «Мир». На карты других платежных систем перечислять суммы больше нельзя.

К единовременным «школьным» выплатам мера не относится — их продолжат переводить на карты любых систем.