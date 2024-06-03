Снег, ДТП на Бийской трассе и первый суд по резонансному делу. Что произошло на Алтае 3 июня

◆ В Барнауле лето началось с красивых закатов... и высокой воды. В Затоне подтоплены 100 участков, Обь выше уровня критической отметки.



◆ СМИ сообщили, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин может покинуть свой пост.



◆ На Семинском перевале 3 июня пошел снег.



◆ В лобовом ДТП на трассе в Бийском районе погиб 18-летний парень.



◆ Мэрия Барнаула задумала создать в городе единую туристическую зону. Одним из ее проектов станет велопешеходная зона с выходом к парку «Изумрудный».



◆ В Калманском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу Виталия Манишина, обвиняемого в 11 убийствах. На него пустили СМИ, а вот следующее будет закрытым.

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