Снова плохая погода и что будет с мусором. Что произошло в Алтайском крае 7 июня

◆ МЧС предупредила жителей Алтайского края об очередном ухудшении погоды. 8 июня ожидаются дожди, грозы и ветер до 25 м/с.
◆ Депутаты решили продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае с 21:00 до 22:00. Почитайте, зачем ввели новые нормы и кто и почему был с ними не согласен.
◆ В министерства природных ресурсов и экологии рассказали, что все-таки будет с мусором в Алтайском крае: какие построят полигоны, где, и точно ли построят.
◆ В Барнауле закроется магазин «Книжный мир». Он проработал почти 18 лет.
◆ На берегу Телецкого озера начались съемки «Последнего героя». Что за место выбрали для реалити-шоу — смотрите в нашем фоторепортаже.
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