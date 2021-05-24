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Жизнь

Собака вышла замуж за хозяина в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области состоялась необычная свадьба — мужчина женился на своей собаке, пишет «ТаракаНН».

Серьезная собака.
Серьезная собака.
i.ytimg.com.

Свадьба мужчины по имени Алексей и собаки прошла под брызги шампанского и аплодисменты друзей.

Кадры «бракосочетания» мужчина опубликовал на своей странице в соцсети, но вскоре удалил — испугался, что его неправильно поймут на работе.

«Я не зоофил и не извращенец. Просто очень люблю свою Найду», — пояснил изданию молодой человек.

Он подчеркнул, что у него есть любимая девушка Ирина, которая с пониманием отнеслась к затее — помогла выбрать и сшить собачке свадебное платье.

Алексей заверил, что мероприятие носило символический характер — повод встретиться с друзьями, повеселиться и «что-нибудь отметить».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Европе выходят замуж за собак и покойников.

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