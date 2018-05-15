Жириновский пообещал исключать из партии депутатов, которые дома держат собак

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал депутатам исключить их из партии, если они будут иметь домашних собак, сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Опять собаки нападают, мы много говорим, но закон не принимается. Собачья мафия — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы "тормозит", обладая значительной властью", — заявил Жириновский.
Политик обратился к депутатам от ЛДПР с вопросом о наличии у них собак, на что получил отрицательный ответ.
"В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат", — подытожил политик.
В последнее время лидер ЛДПР сделал очень много громких и весьма сомнительных заявлений. Так, например, Жириновский предлагал решить проблему с мусорными свалками в Подмосковье таким образом, чтобы мусор свозить в тундру, где, по его мнению, "никто не живет", пишет znak.com
Кроме того, политик предлагал сажать российских писателей в тюрьму, чтобы у них "появлялось вдохновение для написания эпохальных произведений".
Лидер ЛДПР также предлагал отменить алименты и разрешить жениться второй раз, не расторгая первый брак. По мнению политика, так "улучшится психологический климат в семьях".
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