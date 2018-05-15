Жириновский пообещал исключать из партии депутатов, которые дома держат собак

"Опять собаки нападают, мы много говорим, но закон не принимается. Собачья мафия — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы "тормозит", обладая значительной властью", — заявил Жириновский.

Политик обратился к депутатам от ЛДПР с вопросом о наличии у них собак, на что получил отрицательный ответ.

"В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат", — подытожил политик.

В последнее время лидер ЛДПР сделал очень много громких и весьма сомнительных заявлений. Так, например, Жириновский предлагал решить проблему с мусорными свалками в Подмосковье таким образом, чтобы мусор свозить в тундру, где, по его мнению, "никто не живет", пишет znak.com

Кроме того, политик предлагал сажать российских писателей в тюрьму, чтобы у них "появлялось вдохновение для написания эпохальных произведений".

Лидер ЛДПР также предлагал отменить алименты и разрешить жениться второй раз, не расторгая первый брак. По мнению политика, так "улучшится психологический климат в семьях".