Соболев спародировал Дмитрия Киселева, пережившего ночь в гостинице, где «отравили» Навального

Известный юморист Илья Соболев опубликовал в своем Instagram пародию на телеведущего Дмитрия Киселева, который накануне сделал репортаж из номера в томском отеле, где якобы отравили Алексея Навального.

В своей пародии Соболев повторил все действия и высказывания из оригинального видео Киселева, но немного их переосмыслил.

«Снял видео там же, где Дмитрий Киселев снял свой последний выпуск про „Новичок“. Это реально та гостиница!» — подписал Соболев свое творение.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют — здесь же был Киселев», — сказал Соболев в процессе бритья.

Киселев в своем репортаже заявлял, что приглашал с собой жену, но она отказалась: «Говорит, что брезгует».

Также Соболев отметил, что нашел в номере ушную палочку, которая вся в лапше, и почти использованный рулон туалетной бумаги — это означает, что «Дмитрий свою программу записал именно здесь».

«Свою программу Дмитрий снял несколько дней назад, но запах его профессионализма до сих пор не выветрился», — добавил комик.

Напомним, команда Навального заявила, что яд обнаружили на бутылке с водой в номере томской гостиницы. После этого специалисты Роспотребнадзора проверили помещение, где оппозиционер провел ночь.

Ранее Соболев сделал пародию на мэра Новокузнецка, которого обматерил спортсмен во время проверки соблюдения самоизоляции на улицах города.