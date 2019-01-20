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Жизнь
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Собор Иоанна Предтечи 2019: что нужно знать о величайшем христианском пророке

Собор Иоанна Предтечи — православный праздник, который отмечают 20 января, на следующий день после Крещения Господня. Святого Иоанна называют величайшим христианским пророком и самым почитаемым святым после Богородицы. Рассказываем, кто он такой, и что нельзя делать в праздник Собор Иоанна Предтечи 20 января 2019.

Крест. Иерусалим
Крест. Иерусалим
ССО

Кто такой Иоанн Предтеча?

Святого Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Первое означает, что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям. Второе напоминает о том, что святой крестил Христа в реке Иордан.

Церковь чтит Иоанна Крестителя за проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой как прообраз современного таинства крещения.

Православная церковь празднует дни рождения только трех лиц: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Это подчеркивает, как сильно святого почитают христиане. А память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 7 раз в году, пишет «Фома».

Свеча.
Свеча.
СС0

Собор Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в праздник 20 января?

По церковным правилам, в праздник нельзя заниматься гаданиями, оккультизмом и магическими обрядами. Церковь считает эти занятия языческими и порицает их, вне зависимости от праздника, времени года и дня недели.

Кроме того, не рекомендуется увлекаться народными приметами.

Не стоит ругаться и ссориться с окружающими, осуждать и сплетничать.

Нежелательно злоупотреблять алкоголем.

Поста в праздник нет. В 2019 году Собор Иоанна Предтечи выпадает на воскресенье, в этот день нет ограничений в еде. Желательно сходить в церковь на службу, исповедоваться и причаститься.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Какого числа день Иоанна Предтечи в 2019 году?

  • 20 января — Собор Иоанна Предтечи;
  • 8/9 марта — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
  • 7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи;
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 6 октября — зачатие Иоанна Предтечи.
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