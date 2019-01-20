Собор Иоанна Предтечи 2019: что нужно знать о величайшем христианском пророке

Кто такой Иоанн Предтеча?
Святого Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Первое означает, что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям. Второе напоминает о том, что святой крестил Христа в реке Иордан.
Церковь чтит Иоанна Крестителя за проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой как прообраз современного таинства крещения.
Православная церковь празднует дни рождения только трех лиц: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Это подчеркивает, как сильно святого почитают христиане. А память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 7 раз в году, пишет «Фома».
Собор Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в праздник 20 января?
По церковным правилам, в праздник нельзя заниматься гаданиями, оккультизмом и магическими обрядами. Церковь считает эти занятия языческими и порицает их, вне зависимости от праздника, времени года и дня недели.
Кроме того, не рекомендуется увлекаться народными приметами.
Не стоит ругаться и ссориться с окружающими, осуждать и сплетничать.
Нежелательно злоупотреблять алкоголем.
Поста в праздник нет. В 2019 году Собор Иоанна Предтечи выпадает на воскресенье, в этот день нет ограничений в еде. Желательно сходить в церковь на службу, исповедоваться и причаститься.
Какого числа день Иоанна Предтечи в 2019 году?
- 20 января — Собор Иоанна Предтечи;
- 8/9 марта — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 6 октября — зачатие Иоанна Предтечи.