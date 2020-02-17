Соловьев объяснил, почему в РПЦ имеют право называть женщин проститутками

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале встал на защиту протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, которые сожительствуют с мужчинами.

Напомним, глава патриаршей комиссии по делам семьи Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». В РПЦ заявили, что эти слова — «неудачный троллинг», который не призван оскорбить кого-либо.

Позже депутат Госдумы Наталья Поклонская написала, что заявления, подобные словам Смирнова, дискредитируют верующих и РПЦ.

А вот по мнению Соловьева, представитель церкви имеет полное право на свободу высказывания.

«"Как посмел священник? Посмел. И посмеет еще не раз. И будет „глаголом жечь сердца людей“», — написал Соловьев.

Телеведущий отметил, что именно так Смирнов видит свое предназначение.

«А по какой шкале и кто будет его судить? Если вы атеисты или люди не воцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе. Сколько желчи и злобы было вылито в последние годы на патриарха, церковь и верующих людей. Сколько иронии», — пристыдил Соловьев.

Православная церковь ССО

По его словам, гражданские активисты и сами часто критикуют представителей церкви. Но при этом не хотят слушать «в обратную сторону».

«То есть „гражданским активистам“ можно, а священникам нет? У нас же каждый знает, каким должен быть священник и готов об этом публично заявлять. Как им жить, как проповедовать, на чем ездить и что носить. И каждый считает своим долгом указывать», — возмутился Соловьев.

Соловьев подчеркнул, что право священников указывать, как стоит жить обществу — это является нормальным в условиях демократии и свободы слова.

«Так почему мы отказываем священникам в праве указывать нам? Другое дело, согласны мы или нет с их мнением. Но разве демократия, воспевающая свободу слова, не подразумевает право на высказывание своей позиции, даже если она лично вам не близка?» — «загнал в угол» Соловьев всех активистов.

При этом он не стал отрицать, что слова отца Димитрия задели многих россиян.