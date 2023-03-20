«Сомненья прочь». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время перезагрузки. Весна вступает в силу. Пространство обновляется. Начало недели подходит для завершения дел, паузы, восстановления сил. С середины — можно почувствовать большое желания общаться, обучаться, меняться к лучшему», — прогнозирует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, почувствуете силу в руках: садитесь и пишите мемуары или осваивайте навыки массажиста. В понедельник и вторник воздержитесь от выяснения отношений.

Тельцы, не принимайте поспешных решений. Особенно насчет отношений (жениться, разводиться) или трат. Займитесь поиском красивых, дипломатических решений конфликтов.

Близнецы, с четверга почувствуете себя гораздо лучше и умнее. Беритесь за большой проект на работе. Изложите все на бумаге. Но не торопитесь и не втягивайтесь в конкурентную борьбу.

Раки, вы давно вынашивали идею. С середины недели можете приступать к ее реализации. Понедельник, вторник проведите в тишине, наедине с собой. Полезные мысли придут сами.

Львы, вам не будет равных в общении с иностранцами. Завязывайте отношения, находите нужную вам информацию. От заграничной командировки не отказывайтесь. Узнаете много нового.

Девы на неделе будут объединять людей общими целями, идеями, бизнес-проектами. Занимайте место лидера, не прячьтесь. К вам будут прислушиваться. Примерьте на себя новую роль.

Любовь , отношения. СС0

Весы, откажитесь от поиска нового партнера — решите проблемы с имеющимся.

Скорпионы, для вас настало шикарное время для работы со своим подсознанием. Проведите время в медитации, сходите к психологу. Используйте любые доступные методы.

Стрельцы, углубляйте отношения с родителями, второй половиной, детьми. Общение с родственникам, решение жилищных вопросов могут дать свои плоды.

Козероги, не расстраивайтесь, не печальтесь по поводу ваших ресурсов. Напишите бизнес-план или программу вашего путешествия. Займите ум чем-то полезным.

Водолеи, поухаживайте за своим телом. Сделайте ваши руки красивыми. Или сделайте что-то красивое руками.

Рыбы, включайте мозги, делайте зарядку, принимайте солнечные ванны. Начинайте ремонт, строительство, покупку земли. Переходите к решительным действиям: сомнения прочь.