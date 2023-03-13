Врачи наблюдают за левой кистью Костомарова, речи об операции пока нет.
Также известно, что с Костомаровым должен был начать работать психолог.
Что произошло
Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. По одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках, а по другим — правую кисть.
Эта информация пока не подтвердилась.