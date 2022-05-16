Соцсети: в Барнауле женщина дала выбрать ребенку, какой самокат украсть

В соцсетях появилось видео, на котором женщина в Барнауле похищает детский самокат. Более того, неизвестная даже выбирает из нескольких.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Автор поста, очевидно, владелица самоката, пишет, что все произошло 14 мая на Змеиногорском тракте, 104е.

Женщина, которая гуляла с маленьким ребенком, подошла к припаркованным велосипедам и самокатам, дала ребенку выбрать один из них, и удалилась.



В комментариях есть те, кто предположил, что незнакомка могла «перепутать». Тем не менее, автор сообщения просит опознать женщину и подозревает ее в краже.

А ранее в Барнауле в ЖК «Новая высота» велосипедист сбил ребенка на самокате, проехав поперек велодорожки.