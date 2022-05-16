16 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Соцсети: в Барнауле женщина дала выбрать ребенку, какой самокат украсть

В соцсетях появилось видео, на котором женщина в Барнауле похищает детский самокат. Более того, неизвестная даже выбирает из нескольких.

Девочка на самокате.
Девочка на самокате.
Открытые источники в интернете (СС0)

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Автор поста, очевидно, владелица самоката, пишет, что все произошло 14 мая на Змеиногорском тракте, 104е.

Женщина, которая гуляла с маленьким ребенком, подошла к припаркованным велосипедам и самокатам, дала ребенку выбрать один из них, и удалилась.


В комментариях есть те, кто предположил, что незнакомка могла «перепутать». Тем не менее, автор сообщения просит опознать женщину и подозревает ее в краже.

А ранее в Барнауле в ЖК «Новая высота» велосипедист сбил ребенка на самокате, проехав поперек велодорожки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость