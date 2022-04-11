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Происшествия

Девочку на самокате сбила иномарка в Барнауле

11 апреля в Барнауле девочка пострадала под колесами Mazda, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП с девочкой на самокате.
ДТП с девочкой на самокате.
vk.com/barneos22

Около 13:30 на пересечении ул. Ускова и Взлетной автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая на зеленый свет ехала на самокате через дорогу.

За рулем иномарки была 38-летняя женщина.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

ГИБДД Барнаула призывают владельцам самокатов адекватно оценивать дорожную ситуацию, и рекомендуют все-таки переходить дорогу пешком, а детей научить переходить проезжую часть через пешеходный переход только пешком, так как они менее заметны из-за своего роста.

Осенью 2021 года спешащий водитель на этом же перекрестке сбил ребенка.

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