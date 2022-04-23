23 апреля
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Жизнь

Совет врача: перед походом на пасхальное богослужение в храм нужно отдохнуть

Перед походом на ночную пасхальную службу в храм следует отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова

Об этом предупредил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА «Новости».

На пасхальной службе, как правило, собирается большое количество верующих, люди стоят близко к друг к другу, из-за этого в храме бывает душно.

Служба длится примерно до 4 утра, если сложно долго стоять на ногах, то лучше находиться ближе к выходу на тот случай, если вдруг человек почувствует себя плохо, отметил Тяжельников, пишет Газета.Ru.

«Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания — сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям, детям», — предупредил специалист.

Ранее шеф-повар назвал ошибки в приготовлении кулича к Пасхе.

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