Совет врача: перед походом на пасхальное богослужение в храм нужно отдохнуть

Перед походом на ночную пасхальную службу в храм следует отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду.

Об этом предупредил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА «Новости».

На пасхальной службе, как правило, собирается большое количество верующих, люди стоят близко к друг к другу, из-за этого в храме бывает душно.

Служба длится примерно до 4 утра, если сложно долго стоять на ногах, то лучше находиться ближе к выходу на тот случай, если вдруг человек почувствует себя плохо, отметил Тяжельников, пишет Газета.Ru.

«Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания — сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям, детям», — предупредил специалист.

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