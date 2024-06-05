Советская Клеопатра, та самая Миледи: что связывает актрису Маргариту Терехову с Барнаулом

- Отец Маргариты Тереховой, — Борис Терехов, — всю жизнь провел в Сибири, переезжал в разные города Алтайского края и работал в областных и краевых театрах.
- В 30-е годы он женился на актрисе Галине Томашевич. В 1942-м у пары родилась дочь, Маргарита. Отца она толком запомнить не успела: Терехов ушел на фронт, получил тяжелое ранение, кочевал по госпиталям.
- Немногим позже Галина развелась с Борисом Тереховым — выяснив, что у него растут внебрачные дети.
Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра".
Скриншот фильма.
- В 1950-м Терехов работал художественным руководителем Славгородского горсада. С 1951-го — в Бийском драматическом театре и краевом ТЮЗе.
- В 1968 году Терехов приехал в Москву. Здесь он хотел встретиться с дочерью Маргаритой и познакомить ее с дочерью от второго брака. Его актерская карьера к тому времени подошла к концу: из Алтайского ТЮЗа он переходит в труппу Прокопьевского театра, потом переезжает в Кызыл.
- Терехов успел завоевать признание театральной публики.
«Отец действительно был неотразим. Когда он приехал в Москву, в студию Завадского, чтобы поговорить со мной, мои однокурсники даже сначала не поверили, что этот молодой красавец — мой отец», — вспоминала Маргарита.
- Так вышло, что Маргарита встретилась с сестрой в Барнауле уже после смерти Терехова. Она окажется здесь в 1978 году на гастролях театра имени Моссовета. Второй раз сестры увидятся спустя двадцать лет — и снова в Барнауле.
Кадр из фильма "Белорусский вокзал".
Скриншот фильма.
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