Современный, надежный, технологичный. Барнаульский завод АТИ запустил новое инновационное производство из графита

8 декабря на одном из ведущих предприятий краевой столицы — Барнаульском заводе АТИ — прошло торжественное открытие нового цеха терморасширенного графита. Этого события здесь ждали больше полутора лет и планомерно к нему шли. Теперь предприятие полным ходом осваивает новое производство и строит планы на будущее: уже в следующем году нарастить объемы выпуска, выйти на новые рынки и создать дополнительные рабочие места.

С чего все начиналось

Технологии производства прокладочных изделий из графита в мире известны давно — с конца прошлого века. В России применять их начали чуть позже — с начала 2000-х.

Но, как часто бывало, на волне активного импорта история должного развития не получила. На всю огромную страну до последнего времени было всего два предприятия, выпускающих гибкую фольгу из графита. В Сибири — ни одного. В итоге, своей продукции немного, зато зарубежной — из Европы и Китая — хоть отбавляй.

Виктор Герман, председатель правления завода АЗПИ — без преувеличения патриарх алтайской промышленности — знает не понаслышке прошлое, четко видит будущее.

Он уверен: возможности у промпредприятий сейчас колоссальные.

— Наконец, до многих в нашей стране начало доходить, что другого пути для становления и развития, у нас просто нет, — считает Герман. Фото: Дмитрий Лямзин. Как реализовывали проект За последние пять лет в модернизацию оборудования и запуск новых направлений производства Барнаульский завод АТИ вложил более 600 миллионов рублей. В 2018 году на предприятии открыли новый цех безасбестовых тормозных колодок для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов иностранного производства. В сентябре 2021 года был сделан следующий шаг — открыт цех промышленных уплотнений из современных материалов для нефтегазовой, металлургической, энергетической, горнодобывающей промышленности. И вот — новый повод для гордости. Цех терморасширенного графита — удачный пример коллаборации промышленников и местной власти. Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики края, вспоминает: полтора года назад, когда на АТИ только задумались о новом производстве, никто и представить не мог, что от идеи до ее воплощения пройдет столь короткий срок. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Дмитрий Лямзин. — Мы со своей стороны спросили, что требуется, — рассказал Вячеслав Химочка. — Посидели, просчитали финансовую модель и поддержали предприятие, предоставив на льготных условиях кредит. И вот сегодня мы находимся здесь.

Барнаульский завод АТИ получил льготный кредит в 57,9 млн. рублей при поддержке Фонда развития Алтайского края и «Сибсоцбанка» по программе «Надёжный партнёр». Общая сумма инвестиций в проект по производству терморасширенного графита и изделий из него превысила 60 млн. рублей.

Как будет работать цех

Сырье для производства фольги в Барнаул доставляют из Китая, но это пока. По словам Артема Шамкова, гендиректора завода АТИ, в скором времени предприятие начнет сотрудничать с месторождением этого минерала на Урале, в Челябинской области.

Окисленный графит на заводе сначала отправляют в специальные печи, где под воздействием высоких температур он расширяется. Затем начинается процесс вальцевания — миллиарды частиц графита попадают под прессы и превращаются в уникальную фольгу — гибкую и готовую к любым испытаниям.

Графитовую фольгу используют в энергетике, химической, нефтяной, газовой отраслях и военно-промышленном комплексе.

Максимальная производительность нового цеха — 30 тонн продукции в месяц. По словам Артема Шамкова, около половины полученной продукции завод будет использовать в собственных целях для дальнейшего производства, остальное — отгружать на свободный рынок, годовой оборот которого оценивается приблизительно в 3,5 млрд. рублей.

Перспективы в этом плане есть — уже сейчас Барнаульский завод АТИ участвует и выигрывает тендеры по поставкам графитовой фольги на будущий год.

— Дополнительная выручка предприятия в год составит 150 млн. рублей (а к концу 2024 года — 200 млн. рублей — Прим. ред.), краевой бюджет будет получать плюсом 36 млн. рублей в год. И, конечно, это новые рабочие места. Хороший пример, как бизнесу и власти надо взаимодействовать в вопросах импортозамещения. Благодаря таким примерам развивается экономика края, — сказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Количество дополнительных высокопроизводительных рабочих мест к этому времени будет увеличено до 17.

8 декабря на одном из ведущих предприятий краевой столицы — Барнаульском заводе АТИ — прошло торжественное открытие нового цеха терморасширенного графита. Этого события здесь ждали больше полутора лет и планомерно к нему шли. Теперь предприятие полным ходом осваивает новое производство и строит планы на будущее: уже в следующем году нарастить объемы выпуска, выйти на новые рынки и создать дополнительные рабочие места. дополнительных высокопроизводительных рабочих мест к этому времени будет увеличено до 17.

О чем еще говорили гости

Гости на открытие нового цеха. Дмитрий Лямзин.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Успешных примеров импортозамещения в алтайской промышленности много. Сейчас, дейсвительно, для отечественных предприятий, выпускающих качественную продукцию, отвечающую всем мировым требованиям, наступают благоприятные времена. И благодаря тому, что у нас в крае работают такие дальновидные руководители как Артем Шамков, мы уже видим результаты.

Виктор Герман , председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий , руководитель Союза промышленников Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Виктор Герман,

председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий , руководитель Союза промышленников Алтайского края:

— Передовых идей по импортозамещению в алтайской промышленности много, можно смотреть по любой отрасли. Что нас в своё время сдерживало — отсутствие инвестиций и чрезмерная налоговая нагрузка. Сейчас многое меняется, начинает приходить понимание, что надо работать самим. Благо, у нас люди талантливые. К нам на завод приезжают немцы и восхищаются, какие у нас наладчики есть. В Алтайском крае, действительно, очень высокий кадровый потенциал.

Владыка Сергий , митрополит Барнаульский и Алтайский. Дмитрий Лямзин.

Владыка Сергий,

митрополит Барнаульский и Алтайский: