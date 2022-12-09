12 декабря
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Жизнь

Современный, надежный, технологичный. Барнаульский завод АТИ запустил новое инновационное производство из графита

8 декабря на одном из ведущих предприятий краевой столицы — Барнаульском заводе АТИ — прошло торжественное открытие нового цеха терморасширенного графита. Этого события здесь ждали больше полутора лет и планомерно к нему шли. Теперь предприятие полным ходом осваивает новое производство и строит планы на будущее: уже в следующем году нарастить объемы выпуска, выйти на новые рынки и создать дополнительные рабочие места.

Барнаульский завод АТИ запустил новое инновационное производство из графита.
Барнаульский завод АТИ запустил новое инновационное производство из графита.
Фото: Дмитрий Лямзин.

С чего все начиналось

Технологии производства прокладочных изделий из графита в мире известны давно — с конца прошлого века. В России применять их начали чуть позже — с начала 2000-х.

Но, как часто бывало, на волне активного импорта история должного развития не получила. На всю огромную страну до последнего времени было всего два предприятия, выпускающих гибкую фольгу из графита. В Сибири — ни одного. В итоге, своей продукции немного, зато зарубежной — из Европы и Китая — хоть отбавляй.

Виктор Герман, председатель правления завода АЗПИ — без преувеличения патриарх алтайской промышленности — знает не понаслышке прошлое, четко видит будущее.

Он уверен: возможности у промпредприятий сейчас колоссальные.

— Наконец, до многих в нашей стране начало доходить, что другого пути для становления и развития, у нас просто нет, — считает Герман.

Фото: Дмитрий Лямзин.

Как реализовывали проект

За последние пять лет в модернизацию оборудования и запуск новых направлений производства Барнаульский завод АТИ вложил более 600 миллионов рублей. В 2018 году на предприятии открыли новый цех безасбестовых тормозных колодок для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов иностранного производства.

В сентябре 2021 года был сделан следующий шаг — открыт цех промышленных уплотнений из современных материалов для нефтегазовой, металлургической, энергетической, горнодобывающей промышленности.

И вот — новый повод для гордости. Цех терморасширенного графита — удачный пример коллаборации промышленников и местной власти. Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики края, вспоминает: полтора года назад, когда на АТИ только задумались о новом производстве, никто и представить не мог, что от идеи до ее воплощения пройдет столь короткий срок.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.
Дмитрий Лямзин.

— Мы со своей стороны спросили, что требуется, — рассказал Вячеслав Химочка. — Посидели, просчитали финансовую модель и поддержали предприятие, предоставив на льготных условиях кредит. И вот сегодня мы находимся здесь.

Барнаульский завод АТИ получил льготный кредит в 57,9 млн. рублей при поддержке Фонда развития Алтайского края и «Сибсоцбанка» по программе «Надёжный партнёр». Общая сумма инвестиций в проект по производству терморасширенного графита и изделий из него превысила 60 млн. рублей.

Как будет работать цех

Сырье для производства фольги в Барнаул доставляют из Китая, но это пока. По словам Артема Шамкова, гендиректора завода АТИ, в скором времени предприятие начнет сотрудничать с месторождением этого минерала на Урале, в Челябинской области.

Окисленный графит на заводе сначала отправляют в специальные печи, где под воздействием высоких температур он расширяется. Затем начинается процесс вальцевания — миллиарды частиц графита попадают под прессы и превращаются в уникальную фольгу — гибкую и готовую к любым испытаниям.

Графитовую фольгу используют в энергетике, химической, нефтяной, газовой отраслях и военно-промышленном комплексе.

Максимальная производительность нового цеха — 30 тонн продукции в месяц. По словам Артема Шамкова, около половины полученной продукции завод будет использовать в собственных целях для дальнейшего производства, остальное — отгружать на свободный рынок, годовой оборот которого оценивается приблизительно в 3,5 млрд. рублей.

Перспективы в этом плане есть — уже сейчас Барнаульский завод АТИ участвует и выигрывает тендеры по поставкам графитовой фольги на будущий год.

— Дополнительная выручка предприятия в год составит 150 млн. рублей (а к концу 2024 года — 200 млн. рублей — Прим. ред.), краевой бюджет будет получать плюсом 36 млн. рублей в год. И, конечно, это новые рабочие места. Хороший пример, как бизнесу и власти надо взаимодействовать в вопросах импортозамещения. Благодаря таким примерам развивается экономика края, — сказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Количество дополнительных высокопроизводительных рабочих мест к этому времени будет увеличено до 17.

8 декабря на одном из ведущих предприятий краевой столицы — Барнаульском заводе АТИ — прошло торжественное открытие нового цеха терморасширенного графита. Этого события здесь ждали больше полутора лет и планомерно к нему шли. Теперь предприятие полным ходом осваивает новое производство и строит планы на будущее: уже в следующем году нарастить объемы выпуска, выйти на новые рынки и создать дополнительные рабочие места. дополнительных высокопроизводительных рабочих мест к этому времени будет увеличено до 17.

О чем еще говорили гости

Гости на открытие нового цеха.
Гости на открытие нового цеха.
Дмитрий Лямзин.

Борис Чесноков,
президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Успешных примеров импортозамещения в алтайской промышленности много. Сейчас, дейсвительно, для отечественных предприятий, выпускающих качественную продукцию, отвечающую всем мировым требованиям, наступают благоприятные времена. И благодаря тому, что у нас в крае работают такие дальновидные руководители как Артем Шамков, мы уже видим результаты.

Виктор Герман, председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, руководитель Союза промышленников Алтайского края.
Виктор Герман, председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, руководитель Союза промышленников Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.

Виктор Герман,
председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, руководитель Союза промышленников Алтайского края:

— Передовых идей по импортозамещению в алтайской промышленности много, можно смотреть по любой отрасли. Что нас в своё время сдерживало — отсутствие инвестиций и чрезмерная налоговая нагрузка. Сейчас многое меняется, начинает приходить понимание, что надо работать самим. Благо, у нас люди талантливые. К нам на завод приезжают немцы и восхищаются, какие у нас наладчики есть. В Алтайском крае, действительно, очень высокий кадровый потенциал.

Владыка Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский.
Владыка Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский.
Дмитрий Лямзин.

Владыка Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский:

— Дорогие друзья. Господь Бог, создавший человека, дал нам возможность творческого развития и труда на благо всего мира. И сегодня мы видим, что в России есть люди, которые используют Богом данный потенциал. Хотел бы пожелать, чтобы на вашем производстве всегда был успех. Я всех поздравляю и желаю благословения на ваши труды.

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