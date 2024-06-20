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Жизнь

Совсем близко. Барнаульский фотограф показала удивительно красивое место для отдыха в пригороде

Под Барнаулом есть невероятно красивое место, где шашлыки вкуснее, чай ароматнее, а в компании просто приятно помолчать. Ищите барнаульские меандры за Научным городком — только запаситесь репеллентами.

Природа у Научного городка.
Природа у Научного городка.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Путь сюда лежит через поля Алтайского научного центра агробиотехнологий, по протоптанным редкими шинами тропам. Фотографиями поделилась Марина Селезнева.

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