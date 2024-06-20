Совсем близко. Барнаульский фотограф показала удивительно красивое место для отдыха в пригороде

Путь сюда лежит через поля Алтайского научного центра агробиотехнологий, по протоптанным редкими шинами тропам. Фотографиями поделилась Марина Селезнева.
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Под Барнаулом есть невероятно красивое место, где шашлыки вкуснее, чай ароматнее, а в компании просто приятно помолчать. Ищите барнаульские меандры за Научным городком — только запаситесь репеллентами.
Путь сюда лежит через поля Алтайского научного центра агробиотехнологий, по протоптанным редкими шинами тропам. Фотографиями поделилась Марина Селезнева.
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