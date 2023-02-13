13 февраля
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Жизнь

Корпоративная Спартакиада Алтай-Кокса выявила лучших шахматистов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по шахматам в рамках корпоративной спартакиады сезона 2022−2023 годов.

Корпоративная Спартакиада Алтай-Кокса выявила лучших шахматистов.
Корпоративная Спартакиада Алтай-Кокса выявила лучших шахматистов.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Участвовали в соревнованиях 15 команд. Лучшими в своих лигах стали команды углеподготовительного цеха, заводоуправления и специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования № 2. Второй результат в своих лигах у команд электроцеха, коксового отделения № 3 и цеха тепловодоснабжения. Третье место — железнодорожный цех, ремонтно-строительный участок и коксовое отделение № 2.

Ранее уже прошли соревнования по баскетболу и волейболу. Следующий этап корпоративной спартакиады — лыжные гонки. В спартакиаде участвуют 23 команды — 15 мужских и восемь женских.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится до июня 2023 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты и др. Кроме этого Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.

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