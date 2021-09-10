Спасатели на Алтае воем сирен и минутой молчания почтили память погибшего Евгения Зиничева

Главное управление МЧС по Алтайскому краю днем 10 сентября провело траурное мероприятие в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве.

Напомним, Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. По официальной информации, во время учений ценой жизни пытался спасти упавшего со скалы режиссера. Как выяснилось позже, трагедия произошла на водопаде, куда возят высокопоставленных гостей.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. В указе говорится: «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

10 сентября в Москве состоялась церемония прощания. Гроб с телом установили на постаменте, рядом разместили государственные и ведомственные награды. Проститься с Зиничевым пришли президент, федеральные министры, депутаты, чиновники и коллеги.

Траурное мероприятие прошло и в Алтайском крае — на Аллее «Памяти и славы» возле здания регионального МЧС.

«Представители чрезвычайного ведомства во главе с первым замначальника управления Алексеем Жуком и зампредом правительства края Игорем Степаненко, спасатели, специалисты краевого „УГОЧС и ПБ“ возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева», — рассказали в ведомстве.

Память погибшего почтили минутой молчания, а после по всему Алтайскому краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей.

«Неравнодушные к чужой трагедии граждане в знак уважения и скорби также приносят цветы к памятнику, установленному на аллее. Светлая память навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — отметили в региональном главке МЧС.

Ранее сообщили, что после трагической гибели Зиничева временно исполнять обязанности главы МЧС России будет первый замминистра, генерал-полковник Александр Чуприян.