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Жизнь

Спасатели выехали на вызов россиянки и сняли с нее сережку

Жительница Калининграда обратилась в поисково-спасательную службу, чтобы ей помогли избавиться от ювелирного украшения.

Спасатели на лошадях. МЧС.
Спасатели на лошадях. МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

У вдетой в ухо сережки сломался замок, и самостоятельно девушка не могла избавиться от украшения. Спасатели, несмотря на комичность ситуации, приехали на вызов и помогли девушке.

Недавно в Польше женщина вызвала спасателей из-за затаившегося на дереве под окнами «экзотического животного».

Жительница Кракова объяснила, что она и соседи уже два дня опасаются открывать окна, чтобы неведомый зверь не пробрался внутрь, пишет «Росбалт». Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что «животное» — это выброшенный кем-то в окно круассан.

Ранее в Новосибирске спасатели вызволили из ванны застрявшую кошку породы сфинкс.

В январе 2020 года сибирские спасатели вытащили застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась только попка маленького хищника.

Также спасли собаку, которая так резвилась и бегала по набережной, что перевалилась через ограждение и упала в Обь.

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