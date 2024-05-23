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Жизнь

Специалист назвал самые востребованные профессии в 2024 году

Эксперт назвал самые востребованные профессии в 2024 году. Об этом пишет Lenta.ru.

По данным экспертов, за пять месяцев 2024 года больше всего вакансий было опубликовано для водителей — более 417 тыс., и курьеров — свыше 115 тыс. Третье место по количеству опубликованных вакансий занимают грузчики — почти 70 тыс. предложений работы. На четвертом и пятом местах — торговые представители и промоутеры.

В 2024 году наиболее заметно вырос спрос на курьеров: число опубликованных для них вакансий увеличилось на 72%. За ними следуют грузчики, водители и промоутеры.

Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru, объяснила, что дефицит кадров стал проблемой для всех участников российского рынка труда, особенно для компаний, работающих в сферах торговли, доставки и перевозок. Спрос на их услуги продолжает расти, но исполнителей критически не хватает.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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