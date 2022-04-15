Спортивный фестиваль среди школьников Алтайского края проведет «Единая Россия»

Региональное отделение «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» с 15 по 22 апреля проведет среди учащихся 7 — 9 классов алтайских школ спортивный фестиваль. Победителей в индивидуальном и общекомандном зачетах ждут призы.

Дети смогут принять участие в фестивале дистанционно, в спортзале своей школы. Программой предусмотрено выполнение комплекса упражнений для мальчиков и девочек: подтягивания, отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, набивание футбольного мяча, бросок баскетбольным мячом в кольцо со штрафной линии.

Выполнение упражнений нужно снять на видео и вместе с итоговым протоколом отправить в региональное отделение «Единой России». Этим займутся администрации школ. По каждому упражнению партия определит троих победителей в индивидуальном зачете. В общекомандном зачете будут определены три школы — победителя, при этом учитывается количество детей, привлеченных к участию в спортивном фестивале.

Результаты будут опубликованы 25 апреля на сайте и в социальных сетях регионального отделения «Единой России».

Фестиваль откроется 15 апреля в барнаульской школе № 103 при участии Ивана Нифонтова — координатора партийного проекта «Детский спорт» в Алтайском крае, заслуженного мастера спорта России по дзюдо, бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне, чемпиона Европы и мира.

«Мы заинтересованы в широком проведении фестиваля по всему Алтайскому краю. Поэтому в числе его организаторов местные отделения партии, которые работают в каждом муниципальном образовании. У нас в целом и у местных отделений, в частности, налажены плотные рабочие связи с местными органами власти и образовательными организациями, а значит, фестиваль спорта станет действительно объединяющим мероприятием. Мы понимаем, что старшие школьники, которые и предполагаются в числе участников, это именно та категория, которую необходимо вовлекать в физкультуру и спорт, а также в общественные активности», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

Он добавил, что партийные проекты остаются одним из главных инструментов реализации Народной программы «Единой России», поэтому их реализация является важнейшим направлением ежедневной работы регионального отделения партии.