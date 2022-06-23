Депутат-социалист, первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил Госдуме ввести в школах уроки трезвости, в вузах собриологию, а в 2023 году провести в России год трезвости. «Россия может представить миру новую цивилизационную модель здорового общества в нездоровом мире, — отметил политик. — Мы должны помочь стране вырваться из смертельного алкогольно-наркотического плена».

Сегодня смертность в России превышает рождаемость в два раза. И главная причина уничтожения нашего народа — алкоголь и наркотики, которые являются весьма прибыльными статьями бюджета. Политике спаивания россиян, включая детей и юношество, из бюджетных соображений оправдания нет. Президент нашей страны, доктрина национальной безопасности нацелены на народосбережение, увеличение рождаемости и здоровье нации. Но статистика показывает противоположное. По потреблению алкоголя на душу населения Россия находится в двадцатке самых пьяных стран мира.

«Государство не должно попустительствовать спаиванию нашего народа, делая хроническими алкоголиками миллионы сограждан, производя на свет сотни тысяч дефективных, которые всю жизнь сами мучаются, и мучают других, лежа бременем на плечах государства, содержащего сотни тысяч обслуживающих их специалистов», — заявил Николай Бурляев.

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина