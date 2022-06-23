Сегодня смертность в России превышает рождаемость в два раза. И главная причина уничтожения нашего народа — алкоголь и наркотики, которые являются весьма прибыльными статьями бюджета. Политике спаивания россиян, включая детей и юношество, из бюджетных соображений оправдания нет. Президент нашей страны, доктрина национальной безопасности нацелены на народосбережение, увеличение рождаемости и здоровье нации. Но статистика показывает противоположное. По потреблению алкоголя на душу населения Россия находится в двадцатке самых пьяных стран мира.
«Государство не должно попустительствовать спаиванию нашего народа, делая хроническими алкоголиками миллионы сограждан, производя на свет сотни тысяч дефективных, которые всю жизнь сами мучаются, и мучают других, лежа бременем на плечах государства, содержащего сотни тысяч обслуживающих их специалистов», — заявил Николай Бурляев.
«За доказательствами далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть вокруг. Новостные ленты, особенно рубрики происшествия, пестрят практически ежедневными сюжетами (и довольно жестокими), совершенными во время распития спиртных напитков, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Пьяные матери избивают и издеваются над детьми, пьяные водители допускают чудовищные ДТП, пьяные вечеринки заканчиваются смертельными драками, деревня спивается, процветает продажа контрафакта, прием которого часто заканчивается плачевно. И ведь пьет молодежь — больше 40% страдают алкоголизмом в Алтайском крае люди от 20 до 39 лет, которым нужно рожать детей, строить семьи, работать… Большой процент пьющих женщин. „Зеленый змий“ — это горе для каждой семьи. И задача государства остановить спаивание людей. Именно поэтому справедливороссы настаивают и на введении соответствующих дисциплин в учебных заведениях, как общеобразовательных, так и высших. Мы за трезвую страну!»