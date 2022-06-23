23 июня
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Жизнь

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает сделать 2023-й всероссийским годом трезвости

Депутат-социалист, первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил Госдуме ввести в школах уроки трезвости, в вузах собриологию, а в 2023 году провести в России год трезвости. «Россия может представить миру новую цивилизационную модель здорового общества в нездоровом мире, — отметил политик. — Мы должны помочь стране вырваться из смертельного алкогольно-наркотического плена».

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы.
СС0.

Сегодня смертность в России превышает рождаемость в два раза. И главная причина уничтожения нашего народа — алкоголь и наркотики, которые являются весьма прибыльными статьями бюджета. Политике спаивания россиян, включая детей и юношество, из бюджетных соображений оправдания нет. Президент нашей страны, доктрина национальной безопасности нацелены на народосбережение, увеличение рождаемости и здоровье нации. Но статистика показывает противоположное. По потреблению алкоголя на душу населения Россия находится в двадцатке самых пьяных стран мира.

«Государство не должно попустительствовать спаиванию нашего народа, делая хроническими алкоголиками миллионы сограждан, производя на свет сотни тысяч дефективных, которые всю жизнь сами мучаются, и мучают других, лежа бременем на плечах государства, содержащего сотни тысяч обслуживающих их специалистов», — заявил Николай Бурляев.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото Дмитрия Лямзина

«За доказательствами далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть вокруг. Новостные ленты, особенно рубрики происшествия, пестрят практически ежедневными сюжетами (и довольно жестокими), совершенными во время распития спиртных напитков, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Пьяные матери избивают и издеваются над детьми, пьяные водители допускают чудовищные ДТП, пьяные вечеринки заканчиваются смертельными драками, деревня спивается, процветает продажа контрафакта, прием которого часто заканчивается плачевно. И ведь пьет молодежь — больше 40% страдают алкоголизмом в Алтайском крае люди от 20 до 39 лет, которым нужно рожать детей, строить семьи, работать… Большой процент пьющих женщин. „Зеленый змий“ — это горе для каждой семьи. И задача государства остановить спаивание людей. Именно поэтому справедливороссы настаивают и на введении соответствующих дисциплин в учебных заведениях, как общеобразовательных, так и высших. Мы за трезвую страну!»

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