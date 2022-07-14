14 июля
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Жизнь

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае и Алтайский Союз предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание важного документа — соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае и Алтайским Союзом предпринимателей состоялось сегодня, 12 июля в Барнауле. Подписями и рукопожатиями в знак договоренностей обменялись лидер алтайских социалистов депутат Госдумы Александр Терентьев и председатель правления НП «АСП» Юрий Фриц.

Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Стороны договорились о совместной работе путём объединения усилий и совместных действий по осуществлению организационного, информационного, консультационного и иного характера, предусмотренных компетенцией обеих организаций. В частности, предполагается проведение различного рода совещаний, конференций, «круглых столов», форумов для предпринимателей с участием представителей партии. В случае необходимости стороны готовы создавать рабочие группы и совещательные органы, проводить встречи экспертов и вести переговоры с заключением соответствующих договорённостей.

Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

«Это новый этап в развитии наших взаимоотношений», — отметил Юрий Фриц, выразив уверенность, что сотрудничество будет длительным, плодотворным и полезным и Союзу и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Александр Терентьев, в свою очередь, подчеркнул, что неслучайно подписание документа, с которым действительно, наступает новый этап, происходит именно сегодня. «Мы созрели, чтобы вместе строить новую Россию!», — заключил справедливоросс, слова которого были поддержаны аплодисментами присутствующих на церемонии представителей обеих организаций.

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