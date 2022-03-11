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«Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае готова оказать юридическую помощь гражданам, которые из-за санкций могут лишиться работы

Две недели назад Россия начала специальную операцию на Украине. В ответ на это многие европейские страны, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели против РФ экономические санкции. С каждым днем с российского рынка уходит все больше производителей. В случае, если граждане из-за санкционной политики потеряют работу, региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае готово оказать им юридическую помощь.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Дмитрий Лямзин.

«Каждый день в новостях говорят, что с российского рынка уходят различные иностранные компании или перестают вкладывать инвестиции в них. Люди, которые могут лишиться из-за этого работы, должны знать свои трудовые права. Наши юристы расскажут гражданам о том, какие обязательства при увольнении должен выполнить работодатель, какие льготы им положены, помогут оформить необходимые документы и ответят на интересующие вопросы», — прокомментировала депутат АКЗС и руководитель аппарата регионального отделения партии Евгения Боровикова.

Юридическую помощь можно получить по адресу: г. Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-216. Также задать волнующие вопросы можно по телефону: 8 (3852) 50-02-56.

Будем добиваться справедливости вместе!

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