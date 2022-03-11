«Каждый день в новостях говорят, что с российского рынка уходят различные иностранные компании или перестают вкладывать инвестиции в них. Люди, которые могут лишиться из-за этого работы, должны знать свои трудовые права. Наши юристы расскажут гражданам о том, какие обязательства при увольнении должен выполнить работодатель, какие льготы им положены, помогут оформить необходимые документы и ответят на интересующие вопросы», — прокомментировала депутат АКЗС и руководитель аппарата регионального отделения партии Евгения Боровикова.