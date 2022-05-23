Справедливые доплаты! Льготы, на которых социалисты будут настаивать

Сразу три социально значимых законопроекта — выплаты пособий, повышения пенсий и заработной платы бюджетникам, внесла на обсуждение Госдумы фракция « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ ». Партийцы уверены, что сегодня, когда многим людям тяжело, не хватает средств — со стороны государства было бы правильно помочь им дополнительными социальными выплатами. К сожалению, думское большинство так не считает.

Первая инициатива касается людей, которые живут тяжёло и которым не хватает денег на продукты питания. Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагают ввести для них новый вид государственной социальной помощи — за счёт средств федерального бюджета ежемесячно зачислять малоимущим гражданам сумму в размере одного МРОТ на банковскую карту «Мир». Надо дать им возможность приобретать на эти средства товары отечественного производства, за исключением табака и алкоголя.

Вторая инициатива касается пенсионеров. По достижении 80 лет они начинают получать добавку к пенсии примерно в размере почти 5 тысяч рублей. Социалисты предлагают снизить этот возраст до 75 лет.

Третья инициатива. Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» считают, что работники стратегических профессий — все сотрудники системы образования, здравоохранения и деятели науки — должны получать повышенные оклады в размере не менее 200% от средней зарплаты региона проживания.