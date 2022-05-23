Справедливые доплаты! Льготы, на которых социалисты будут настаивать

Первая инициатива касается людей, которые живут тяжёло и которым не хватает денег на продукты питания. Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагают ввести для них новый вид государственной социальной помощи — за счёт средств федерального бюджета ежемесячно зачислять малоимущим гражданам сумму в размере одного МРОТ на банковскую карту «Мир». Надо дать им возможность приобретать на эти средства товары отечественного производства, за исключением табака и алкоголя.
Вторая инициатива касается пенсионеров. По достижении 80 лет они начинают получать добавку к пенсии примерно в размере почти 5 тысяч рублей. Социалисты предлагают снизить этот возраст до 75 лет.
Третья инициатива. Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» считают, что работники стратегических профессий — все сотрудники системы образования, здравоохранения и деятели науки — должны получать повышенные оклады в размере не менее 200% от средней зарплаты региона проживания.
«Борьба с бедностью — это стратегически важная задача государства сегодня. Эти три справедливые инициативы направлены на поддержку самых уязвимых категорий — малоимущих семей, в которых подрастают дети, пенсионеров, бюджетников, которые работают почти на голом энтузиазме, пытаясь еще сохранить престиж профессии учителя, врача, — отмечает депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев. — Государственная поддержка в нынешних условиях им очень необходима. Поэтому несмотря на „слепоту“ правящей партии, мы будем продолжать настаивать на необходимости принятия всем трех законопроектов!»