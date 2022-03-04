Спрос на психологов в России вырос на 111%

Эксперты hh.ru проанализировали российский рынок труда и выяснили, что за февраль спрос на психологов и коучей в сфере психологии вырос на 111% по сравнению с началом 2021 года.

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии.

Лидерами по спросу на психологов является Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Краснодарский край (5%) и Красноярский край (4%).

В Алтайском крае за февраль было размещено 10 вакансий для психологов.

Специалистов искали в образовательные и медицинские учреждения, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

«Компании, как правило, ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку людям, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов», — сообщает пресс-служба hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 тысяч рублей.

В Алтайском крае психологам в среднем готовы платить несколько меньше — 23,5 тысяч рублей в месяц.

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