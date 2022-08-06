Сразу две разные пары близнецов родила женщина с редчайшей формой беременности

Жительница американского города Тонтон родила сразу две разные пары близнецов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание People.

35-летняя Эшли Несс родила двух девочек и двух мальчиков. Роды проводились с помощью кесарева сечения на 28-й неделе беременности (нормальный срок составляет до 38 недель). Дети появились на свет с разницей в минуту. Следующие два месяца они проведут в больнице под присмотром медиков.

У женщины были одновременно оплодотворены две яйцеклетки, каждая из которых затем разделилась на две части. Поскольку разделившиеся яйцеклетки находились в разных плацентах, получились два разных набора близнецов.

Подобный феномен наблюдается очень редко — примерно один раз на десять миллионов беременностей.

Прежде чем забеременеть, женщина перенесла четыре выкидыша.

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