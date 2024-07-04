Стала известна баснословная сумма наследства звезды «Друзей» Мэттью Перри

Когда Пэрри внезапно скончался, на его счетах нашли 1,5 млн долларов. Однако затем стало известно, сколько денег хранится в трастофом фонде. Сумма впечатляющая — 120 млн долларов. Сам актер в автобиографии рассказывал, что эти деньги ему не удалось бы потратить никогда.

Бенефициарами фонда актера стали его мать Сюзанна Моррисон, отец Джон Перри, сводная сестра Кейтлин Моррисон и экс-возлюбленная Рэйчел Данн, с которой у Мэттью был роман с 2003 по 2005 год.

Мэттью Перри не стало в октябре 2023 года, ему было 54 года. Актер был обнаружен мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Через два месяца появилась информация, что причиной смерти звезды «Друзей» стало воздействие кетамина.

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