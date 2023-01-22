Стала известна точная граница между Новосибирской областью и Алтайским краем

Точные границы для субъектов страны удалось определить слаженной и кропотливой работе Ростреестра и органов властей двух регионов.
Со стороны Новосибирской области граница проходит по границам Чистоозерного, Карасукского, Краснозерского, Кочковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского муниципальных районов.
Со стороны Алтайского края граничными являются Бурлинский, Хабарский, Панкрушихинский, Крутихинский, Каменский, Шелаболихинский, Тальменский и Залесовский муниципальные районы.
Протяженность южной границы Новосибирской области составила 954 км.
Работы по внесению сведений в ЕГРН о границах с Омской и Томской областью планируют завершить в течение 2023 года.
Ранее, новая стела появилась на границе Новосибирской области и Алтайского края.
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