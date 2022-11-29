29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стала целительницей звезда популярного молодежного сериала

Звезда сериала «Универ» актриса Анна Хилькевич стала целительницей.

Анна Хилькевич.
Анна Хилькевич.
архив компании "ТНТ"

Об этом актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Хилькевич получила диплом мастера Рейки 1 ступени. И заявила, что умеет работать в японской технике биоэнерготерапии и массажа, указывает «Мослента».

Также она поведала, что лечит руками своих дочерей. И снимает любую боль девочкам.

Ранее звезда «Универа» прочитала в сети сообщение о своей смерти. Хилькевич опубликовала скрин с поисковой страницы с краткой информацией из «Википедии», где указано, что она якобы умерла 8 февраля в возрасте 34 лет.

Она призналась, что открытие вызвало у нее неприятные чувства, и заверила подписчиков, что она жива и в полном порядке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость