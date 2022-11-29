Стала целительницей звезда популярного молодежного сериала

Об этом актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Хилькевич получила диплом мастера Рейки 1 ступени. И заявила, что умеет работать в японской технике биоэнерготерапии и массажа, указывает «Мослента».

Также она поведала, что лечит руками своих дочерей. И снимает любую боль девочкам.

Ранее звезда «Универа» прочитала в сети сообщение о своей смерти. Хилькевич опубликовала скрин с поисковой страницы с краткой информацией из «Википедии», где указано, что она якобы умерла 8 февраля в возрасте 34 лет.

Она призналась, что открытие вызвало у нее неприятные чувства, и заверила подписчиков, что она жива и в полном порядке.